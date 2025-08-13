¾ÆÆùºä°æ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï2100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6900Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.7¡ó¢ª0.1¡ó¤Ë°­²½¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹