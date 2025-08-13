¥¢¥Æ¥Ë¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈEX 2¼ï¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¥¼¥ê¡¼ ÇòÅíÌ£¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¡Ê10ËÜÆþ¤ê¡Ë¤ò¡¢8·î12Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä´¶³Ð¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥é¡¼¥²¥óÊäµë¤¬¤Ç¤­¡¢1ËÜ¤Ç¡ÖHTC¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥é¡¼¥²¥ó¡Ê¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É´ÞÍ­µûÍ³Íè¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¡Ë¡×¤ò3000?ÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£ÇòÅí¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î2¤Ä¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¤â¡¢Åà¤é¤»¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡¢¥Ï¥êÈþ³è¥¼