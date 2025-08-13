フリーアナウンサー宮根誠司は13日、自身がMCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に出演。学歴詐称疑惑の渦中にあり、この日、静岡県伊東市の市議会百条委員会（百条委）証人尋問に出頭した田久保真紀市長が、「卒業証書」とされる書類を議長らに「チラ見せ」したと指摘されていることを、「チラ見せ」ではなく「約19・2秒ほど見ていただいた」と主張したことについて、困惑まじりにコメントした