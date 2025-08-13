歌手マルシア（56）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。娘からの手紙を読み上げられた際、目頭を押さえて感動する一幕があった。28歳になる娘のビアナさんからの手紙が生放送で朗読された。手紙が読まれる直前には「そんなことするの」と手紙を書いてもらったことに驚いていた。手紙では、マルシアが仕事で帰ってくるのをビアナさんにとっての祖母、マルシアの母に面倒をみてもらっていた内容など