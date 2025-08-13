½½ÆüÄ®»ÔÆâ¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÅð»£¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½½ÆüÄ®»ÔÇîÊª´Û´ÛÄ¹¤ÎÃË(57)¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÆâ¸ø¶¦»ÜÀß¤Î½÷À­¥È¥¤¥ì¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë30Âå¤Î½÷À­¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤È¤·7·î¤Ë¸©¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°ÙÅùËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤ÇÅð»£¤·¤¿Æ°²è¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢8·î12Æü¤ËÀ­Åª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤ÎÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö´Ö