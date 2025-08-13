お笑いコンビ「ロザン」の菅広文（48）と宇治原史規（49）が13日、公式YouTubeチャンネルを更新。広陵（広島）の甲子園辞退問題について私見を語った。広陵を巡っては、今年1月の部内暴力が大会前にSNSなどで拡散。7日の旭川志峯（北北海道）との初戦では3-1で勝利し、2回戦進出を決めていたが、10日に同校の堀正和校長が出場を辞退することを明らかにした。宇治原は「学校側が何か新しい事実が入ってきたとか、新しい事実を