ビリー・アイリッシュによる駅構内アナウンスが、8月13日～17日にJR東日本さいたま新都心駅にて放送される。 （関連：『セーラームーン』がアーティストに与える影響ミーガン・ジー・スタリオン、ホールジー、ビリー・アイリッシュらも夢中に） 8月16日、17日に約3年ぶりの来日公演となる『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』をさいたまスーパ