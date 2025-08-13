ランドコンピュータがこの日の取引終了後、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月３１日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード２０００円分を贈呈する。 同時に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、売上高２８億５８００万円（前年同期比７．７％減）、営業利益１億７９００万円（同６４．８％増）、純利益１億１９００万円