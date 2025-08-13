李在明（イ・ジェミョン）政権が今月初め、対北朝鮮融和措置として最前方の対北朝鮮拡声器を全面撤去した後、「北の軍も対南拡声器を撤去中」と明らかにしたが、実際に北朝鮮が撤去した拡声器は１台だけであることが分かった。李在明大統領が国務会議で北朝鮮の撤去の動きを「相互措置」と評価したが、実情は韓国側の一方的な撤収に近いということだ。韓国側の融和措置に選択的に呼応する形でより多くの行動を誘導するのは、北朝鮮