「全国高校野球選手権・２回戦、創成館１−０神村学園」（１３日、甲子園球場）創成館が創立初の夏２勝、初の３回戦進出を果たした。昨年まで２年連続ベスト４進出の神村学園を大いに苦しめたのが背番号１１の奥田晴也投手（３年）だ。右のサイド気味に腕を下げ、直球とスライダーのコンビネーションは時折、荒れることもあって神村学園打線に的を絞らせなかった。三、四回には先頭打者をいずれも四球出塁させてしまったが