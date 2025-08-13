■向井のInstagramには岩本と互いに写真を撮り合う姿も 【写真】岩本照と向井康二が笑顔で自撮りする『旅するSnow Man』オフショットなど Snow Manの岩本照が個人Instagramで、『旅するSnow Man／完全版－Traveling with Snow Man－』のオフショットを公開した。 『旅するSnow Man／完全版－Traveling with Snow Man－』は、7月27日からディズニープラスで独占配信。岩本と向井康二が登場する第2