台風11号は、今日13日(水)午前中に石垣島など八重山地方に最接近しました。台風11号は強い勢力を維持したまま、13日(水)午後3時には台湾にあって、西北西へと進んでいます。先島諸島では台風から離れていても、あと数時間程は風の強い状態が続きそうです。うねりを伴う高波にも注意してください。また、急な強い雨や、落雷、突風にもお気をつけください。台風11号から離れても高波や風に注意強い台風11号は、13日(水)午後3時には台