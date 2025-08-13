WOWOWは、9月13日に『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』(18:45〜WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド)を放送・配信する。左からHISASHI、JIRO、TERU、TAKURO同公演は、GLAYが30周年イヤーの締めくくりとして東京と大阪で開催したドームツアーの一環。1999年に行われた20万人規模の伝説的ライブ以降、バンドの象徴ともいえるライブコンセプト"GLAY EXPO"をテーマに掲げ、アニバーサリーイヤーを駆け抜けてき