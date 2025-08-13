太平洋戦争が起きる前に、日本は米国や英国と協力的な関係を築くことは可能だったのか。近現代史研究者の辻田真佐憲さんは「今の視点で見れば、可能だったかのように思える。だが、当時の日本が抱いていた英米への不満を考えるに、協調外交は容易ではなかった」という――。（第1回）※本稿は、辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。第二次日英同盟調印記念絵葉書（三越百貨店