なにわ男子の長尾謙杜と女優の山田杏奈が主演を務める映画『恋に至る病』(10月24日公開)の新たな場面写真4点が公開となった。映画『恋に至る病』の新場面写真4点が公開なにわ男子の長尾謙杜が主演を務める本作は、斜線堂有紀氏による同名小説が原作。ジャンルの枠を超えたミステリー×恋愛の融合が注目を集め、発売直後からTikTokを中心に話題となり、紹介動画は再生数200万回超を記録し、原作も30刷を超えるヒットとなっている。