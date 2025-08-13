アフガニスタンに帰国した後、再来日した在カブール日本大使館の元現地職員2人＝2023年4月、東京都内2021年8月にアフガニスタンでイスラム主義組織タリバンが復権した後、日本政府が日本に避難させた在カブール日本大使館の元現地職員の一部に、退職手当などが支払われていないことが13日、関係者への取材で分かった。少額しか支給されなかった人を含め、元職員5人は労働組合に加入し、約270万〜480万円の支払いを外務省に求めて