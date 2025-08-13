12日のDeNA戦でサヨナラ2ランを放った村上宗隆(C)産経新聞社ヤクルト・村上宗隆が8月12日のDeNA戦（神宮）で自身3年ぶりとなるサヨナラ本塁打を放った。1-1の9回、無死一塁からDeNA・中川虎大の初球ストレートをとらえると、確信の仁王立ち。バックスクリーンへ飛び込んだ打球を、悠然と見送った後にダイヤモンドを一周し、ナインから歓喜のウォーターシャワーを浴びた。【動画】確信の仁王立ち！村上宗隆のサヨナラ弾をチェッ