【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１２日（日本時間１３日）、敵地での古巣のエンゼルス戦に１番指名打者で出場し、九回に４試合連続本塁打で一時は勝ち越しとなる４３号ソロを放った。九回裏に追いつかれたドジャースは延長十回、サヨナラ負けを喫して３連敗となった。大谷は同点の六回無死一、二塁でトリプルプレーを喫した。大谷のライナーを捕り、素早く二塁を踏んで一塁