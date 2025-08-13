【MLB】エンゼルス7ー6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）【映像】大谷、184キロ弾に相手野手も“確信” ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。9回の第5打席では、相手野手すらそれがホームランだと確信してしまう4試合連続となる43号を放ち、敵地を沸かせた。5-5の同点で迎えた9回、第5打席の大谷を迎えたのは、かつてドジャースでも守護神を務めた剛腕ジ