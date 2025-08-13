女子プロゴルファーの鈴木愛佳子さんが始球式を行った(C)産経新聞社女子プロゴルファーの鈴木愛佳子さんが8月8日に横浜スタジアムで行われたDeNA−巨人戦で始球式を行い、自身のインスタグラムにその様子を公開した。【画像】「可愛過ぎます」美女ゴルファーが笑顔満開の始球式実際の投稿背番号「71」で「CHIKAKO」と記されたユニホームと白いミニスカート姿でマウンドに上がった鈴木さんは、笑顔を見せながら豪快に足を上げ