長野市の公園に立てられた、犬の散歩を禁止する看板＝8日公園で犬を含むペットの散歩を原則禁止する長野市の条例が、市民の間で議論を呼んでいる。1960年代にできたルールを「時代遅れ」として廃止を求める声がある一方、不十分なふん始末の懸念や鳴き声から維持を望む根強い意見も。荻原健司市長は見直しを検討するが、10月に控える市長選への出馬を明言しておらず、改正の動きが具体化するかどうかは不透明だ。条例は63年に