ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤¬13Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÍ­±òÄ¾µ±Áª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Í­±òÁª¼ê¤Ïºòµ¨¡¢Æó·³¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î9ËÜÎÝÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯3¡¢4·îÅÙ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¾Þ¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Í­±òÁª¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¤â2·³¤Ç16ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.314¤òµ­Ï¿¡£5·î3Æü¤Ë¤Ï1·³¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£¥×¥í½é¥Ò¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï4ÂÇÀÊÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤¤¤¦