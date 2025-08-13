ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¹Á1ÃúÌÜ¤ÎÉû¹ÁÄÌ¤Ç¡¢2025Ç¯8·î13Æü¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Î¸å¤í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£