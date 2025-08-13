貴子は夫の耕司と息子の裕との3人暮らし。最近、夫が命令口調で威張るようになり、貴子は戸惑うばかり。やがて夫の態度は子どもにまで影響を与え始めてしまい…■子どもまで乱暴な口調に…「私も一応働いてるんですけど…」と貴子は心の中で思いました。そして一ヶ月後、「最近、裕の言葉が乱暴で気になっていまして…」と裕の担任の先生から電話があり…「どうして耕司はこんなに変わっちゃたのだろう」と貴子はどうしていいかわ