¡Ø¤ß¤À¤ê¤ËØá¤«¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê·ªÅÄ¤¢¤°¤ê/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤ß¤À¤ê¤ËØá¤«¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¿Ü²Ã¸¶ÊÝ¡¦27ºÐ¡¢¸½ºßÌµ¿¦¡£¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤ÇÆ¯¤­Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¿´¤òÉÂ¤ó¤ÇÂà¿¦¤·¤¿ÊÝ¤Ï¡¢¼Â²È¤Î¿À¼Ò¤ÇÀÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¤ÎÌë¡¢½¢¿²Ãæ¤Ë¶âÇû¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÝ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½÷¤ÎÎî¤¬¸½¤ì¤ë¡£ËèÈÕÈà½÷¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1½µ´Ö¡¢Öà½÷¤Î¥Ð¥¤¥ÈÌÌÀÜ¤Ë¤½¤ÎÎî¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦É¢¿¿¶×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¿¿¶×¤Ë¤âÎî