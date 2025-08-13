¥¢¥´ー¥é¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥°¥ëー¥× [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ71.8¡óÁý¤Î4²¯4500Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î3²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£ ¤¿¤ÀÄÌ´ü·×²è¤Î6²¯5000Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î104.4¡ó¤ò²¼²ó¤ë68.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼