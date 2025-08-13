日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）が１２日深夜に放送され、「美容疲れ」について特集した。現在５４歳の大久保佳代子は、スタジオにいる若手の共演者を見渡しながら「私はもう、皆さんと違うかもしれないんですけど、５０歳過ぎてから、老いとの戦いじゃないですか。白髪染めに行ったりとか」と話し始める。「顔にヒアルロン酸打ったりは、手を出したら最後だって、ちょっと思ってて