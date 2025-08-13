¥Ý¥é¥ê¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.2ÇÜ¤Î6.4²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î21²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï30.6¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î15.2¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.3¡ó¢ª8.3¡ó¤Ë°­²½¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹