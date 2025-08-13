神戸は13日、神戸市西区いぶきの森競技場で公開練習を行った。町田戦で敗れ公式戦11試合ぶりの黒星。16日に迎えるホーム・横浜FC戦は仕切り直しになる中、吉田孝行監督は「次が大事だというのは町田戦後に伝えました。全員が良い準備をして、いつ出番が来ても、良いパフォーマンス出せるようにときょう伝えた」という。相手はJ2降格圏19位と低迷するが、夏にFWアダイウトンら前線にフィジカルやスピードのある新戦力を加え、指