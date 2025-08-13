ÆüËÜÁÏÈ¯¥°¥ëー¥× [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ30.4¡ó¸º¤Î14.9²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î32²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï46.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î41.2¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ16.9¡ó¸º¤Î17²¯±ß¤Ë¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£