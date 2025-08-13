½Õ¤ËËº¤ì¤ÊÁð¾Þ¤òÀ©¤·¡¢Á°Áö¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç17Ãå¤Î¥µ¥ô¥©¥ó¥ê¥ó¥Ê¡ÊÌÆ3¡áÅÄÃæ¹î¡¢Éã¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¤ÏµÈÅÄÈ»¤È¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤Ç»ç±ñS¡Ê9·î7Æü¡¢Ãæ»³¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤«¤é½©²Ú¾Þ¡Ê10·î19Æü¡¢µþÅÔ¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¡£13Æü¡¢G1¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Á°Áö¸å¤Ï¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ò¥ë¥º¤ÇÄ´À°¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ëµ¢±¹¤·¤¿¡£