Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。工具だってオシャレでもいいじゃん！無骨なデザインも良いのですが、カジュアルにDIYを楽しむならデザイン性の高い工具を選んでもいいですよね。とはいえ性能は妥協したくない。そんなこだわり派におすすめの電動ドリル「JIMIBOX X1-J」がmachi-yaに登場しました。12V / 最大トルク40Nmの性能