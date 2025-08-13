ÆüËÜ»þ´Ö£±£¶»þ£°£°Ê¬¤Ë¥¿¥¤Ãæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê8·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ Ãæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê8·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ1.5%Á°²ó1.75%¡Ê¥¿¥¤Ãæ¶äÀ¯ºö¶âÍø)