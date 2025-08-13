【これからの見通し】市場は９月の米利下げを織り込む、株式市場に追い風吹き、為替は円安圧力うける 昨日の米ＣＰＩ発表を通過して、市場では９月の米ＦＲＢの２５ｂｐ利下げをほぼ織り込んでいる。株式市場にとっては米利下げ観測が追い風となっており、昨日の米株式市場は堅調な動きをみせた。今日の東京市場では日経平均は連日の史上最高値更新となっている。米利下げ観測に加えて、日米貿易合意についても日本側が米政府