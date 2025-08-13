¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¹ñºÝÁí¹çÂç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¡×¤ÇÂæÏÑ¤Ï12Æü¡¢Éð½Ñ¤È¥³¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÂæÏÑÀª¤ÎÆ±Æü¤Þ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤Ï¶â1¡¢¶ä1¡¢Æ¼4¤Î·×6¸Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Éð½Ñ¤ÏÃË»Ò»¶ÂÇ70¥­¥íµé¤ËÄ¥ßåµ¹¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£11Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¹á¹ÁÁª¼ê¤Ë1¡½2¤ÇÀËÇÔ¡£12Æü¤ËÎ×¤ó¤À¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÁª¼ê¤È¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï½ª»ÏÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¡¢2¡½0¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Ä¥¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·