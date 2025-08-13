（台北中央社）内政部（内務省）は13日までに、中国の旅券（パスポート）取得や戸籍登記のために台湾の身分を失った元台湾人の、台湾の身分再取得に関する規定の改正案を公表した。中国共産党の政治的宣伝に関与した人の申請を認めない内容などが新たに加えられた。中国による国家安全保障上の脅威を背景に、中国の身分から台湾の身分に復帰する際の規定を厳格化することで、統一戦線工作の防止を図る。改正案は11日に公表された。