◇大学・社会人オープン戦明大0―10Honda（2025年8月13日明大G）遊撃手として来年のドラフト候補に名前が挙がる明大の光弘帆高（3年＝履正社）がHondaとのオープン戦にスタメン出場した。春季リーグ戦、東大2試合で6打数3安打1本塁打と好スタート切った直後の練習で左足を疲労骨折。5月1日に手術を行い懸命のリハビリで戦列に戻ってきた。「長かったですね。東大戦で手応えをつかんだ直後だったので悔しくて」と光弘は振