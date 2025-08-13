陸上の世界選手権東京大会開幕1カ月前となり取材に応じる大会スペシャルアンバサダーの織田裕二さん＝東京都内陸上の世界選手権東京大会開幕まで1カ月となった13日、大会スペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二さんが東京都内で取材に応じ「もう1カ月前かと。何だかドキドキする」と本番への期待を込めて語った。各国・地域で代表の顔ぶれが徐々に決まり始めた。織田さんは特に注目する選手に女子やり投げの前回女王、