「令和の峰不二子」と称されるモデル、タレント阿部なつき（25）が13日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜午後2時）にゲスト生出演。ボディーメークで絶対やらないことを明かした。モーニングルーティンで、豆腐と納豆を食べるなどと明かした。そしてパーソナリティーの石山蓮華からボディーメークについて問われ「走りは絶対しないんですよ。本当に絶対にしないようにしてる」と切り出した。理由として「胸が落ちるからです。信号