9月13日に国立競技場で開幕する陸上世界選手権までちょうど1カ月となった13日、大会スペシャルアンバサダーの俳優・織田裕二が都内での取材会に参加した。東京で行われた前回大会は34年前の1991年。現在57歳の織田は「前回大会って二十歳くらいの時。34年前ですから、23歳だと（東京ラブストーリーの）カンチとかやってた頃。全く他のことをやる余裕がないくらい日々仕事に追われていた。とてもじゃないけど人のドラマを見たこ