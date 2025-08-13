2025年9月20日にデビューライブを行うことを予定していた5人組女性アイドルグループの公式Xが2025年8月12日にポストを投稿。グループ名とロゴが韓国の女性アイドルグループ・EVERGLOWに酷似しているとの指摘を受け、変更を発表した。「意図的に類似させたものではございません」問題となったのは、10日に情報が解禁された「everglow.」というグループ名と、ロゴデザイン。韓国の女性アイドルグループ・EVERGLOWとほぼ名前が一緒で