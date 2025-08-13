¡Ö¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2023¡×²¦¼Ô¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡×¤ÎÀÖ±©·ò°í¤µ¤ó¤¬Ç°´ê¤Î¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇ¼¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÊý¤Î»ù¶ÌÃÒÍÎ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¼Ö¹ØÆþ¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡¦ÀÖ±©·ò°í ¡ÛÇ°´ê¤Î¡Ö½é¡×¥Þ¥¤¥«¡¼¹ØÆþ¡ÖºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡× ¡Ú Æü»º¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë ¡Û¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ±©¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¼ÖÇã¤¦¤·¡×