地元の魅力を再発見できる場所として注目を集めている「道の駅」。特産グルメや温泉、絶景スポットなど、旅の目的地になるほど個性的な施設も増えています。All About ニュース編集部は8月5〜6日、10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「長崎県の道の駅」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：させぼっくす99（佐