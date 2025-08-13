◆第107回全国高校野球選手権大会・2回戦神村学園0―1創成館（13日、甲子園）創成館が九州対決を制し、同校初の甲子園2勝で2年ぶりの3回戦進出を果たした。次戦は関東一（東東京）と対戦する。神村学園の最速150キロ右腕の早瀬朔（3年）と創成館・奥田晴也（3年）の両先発が力投し、息詰まる投手戦に。均衡を破ったのは創成館だった。7回に連打などで2死二、三塁のチャンスをつくると、古賀瑠樹（1年）への初球が暴投とな