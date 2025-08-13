【MLB】エンゼルス7ー6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）【映像】大谷、打った瞬間に確信の“仁王立ち”ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。試合終盤、まさにスーパースターの本領を発揮する“確信の一撃”を放ち、見る者を驚愕させた。5−5の同点で迎えた9回表、大谷は先頭打者として第5打席に登場。マウンドには、かつてドジャースでもクローザーを務め