１３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５５６円５０銭（１・３０％）高の４万３２７４円６７銭だった。４万３０００円台を付けるのは初めて。６営業日連続で値上がりし、１２日に続いて最高値を更新した。前日の米株式市場は、インフレ（物価上昇）への過度な警戒感が和らぎ、主要株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場では買い注文が先行し、日経平均は一時、７００円超上昇した