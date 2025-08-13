「敵国人抑留所」について説明する出羽仁さん＝6月、神奈川県南足柄市戦争の相手になった外国籍の市民を収容する「敵国人抑留所」は太平洋戦争中、日本でも各地に設けられた。その実態を伝えようと、英国にルーツを持つ父と祖父が抑留された、元英国籍で横浜市在住の出羽仁さん（72）が活動を続けている。「抑留のような戦争加害の事実もしっかり認識し、語り継ぐ必要がある」と力を込める。6月14日、神奈川県南足柄市の山中に