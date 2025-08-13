JRÅì³¤¤Ï8·î13Æü¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤Î¾²²¼¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÉôÉÊ¤¬Áö¹ÔÃæ¤ËÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤äÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î13Æü¸áÁ°0»þ²á¤®¡¢Åìµþ¤Ë¤¢¤ë¸¡ºº¼ÖÎ¾½ê¤Ç·¸°÷¤¬¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾²²¼¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿µ¡´ï¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÂ¦¥«¥¦¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¤¤¤¤¬1Ëç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Â¦¥«¥¦¥ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Ç²£60¥»¥ó¥Á¡¢½Ä80¥»¥ó¥Á¡¢¸ü¤µ