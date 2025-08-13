¥½¥ì¥¤¥¸¥¢¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ [Åì¾Ú£Ç] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï5.5²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6.1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï0.9²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï13.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢