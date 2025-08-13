日本気象協会は「2025年のお盆後半(8月14日(木)〜18日(月))の高速道路への気象影響予測」を発表しました。全国的に高気圧に覆われやすいものの、14日(木)から17日(日)にかけては太平洋側や内陸を中心に、17日(日)から18日(月)にかけては北日本の日本海側を中心に、一時的に雨が強まる可能性があります。お盆休みのUターンラッシュなどで移動の多い時期ですが、車で移動される方は安全運転を心がけてください。お盆後半の高速道路へ